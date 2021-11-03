Разом з тим, президент Грузії порадила владі сприймати Саакашвілі як "особливого в'язня".

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що відмовляється використовувати наявні у неї повноваження і помилувати екс-президента Грузії, голову виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомляє Інформаційний портал "Новини-Грузія".

"Так як це питання мусується, то я повинна сказати, що моя позиція з приводу помилування колишнього президента тверда і незмінна: "Ні і ніколи". Колишній президент не задовольняє жодному критерію ні політичного в'язня, ні жертви несправедливості.

Він є засудженим, що добровільно і нелегальним шляхом потрапив до Грузії, чий приїзд ставив собі за мету дестабілізацію", - сказала президент Грузії.

Читайте такожGooglе заблокував акаунти Слідчого комітету БілорусіРазом з тим, Зурабішвілі порадила владі сприймати Саакашвілі як "особливого в'язня".

"Незважаючи на це, виходячи з високого суспільного і політичного інтересу, він повинен вважатися особливим в'язнем, і це вимагає від пенітенціарної адміністрації і від влади особливої уваги і вжиття всіх заходів, щоб погіршення його здоров'я не було використано з метою політичної спекуляції або дестабілізації. Це вимагає максимальної прозорості та своєчасного реагування на будь-які ознаки погіршення його стану", - заявила вона.

Ув'язнення Саакашвілі

Саакашвілі, який має громадянство України, повернувся на батьківщину, до Грузії, незадовго до першого туру муніципальних виборів. Його затримали в Тбілісі 1 жовтня на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, що стосувалися посадових злочинів. Згідно з ними, екс-президент повинен пробути в ув'язненні 6 років.

Зараз Саакашвілі тримають в руставській в'язниці, він оголосив голодування, оскільки вважає себе політичним в'язнем. Лікарі та адвокати наполягають на госпіталізації екс-президента в приватну багатопрофільну клініку.

Влада погоджується госпіталізувати його в лікарню глданської в'язниці в Тбілісі. За інформацією адвокатів, у лікарні цієї в'язниці планується інсценувати бунт з метою ліквідації Саакашвілі.

28 жовтня адвокат Діто Садзаглішвілі повідомив, що Саакашвілі погодився на надання йому медичної допомоги.

Автор: Катерина Гірник