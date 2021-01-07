Президент Хорватії Зоран Міланович зробив щеплення від COVID-19.
Читайте такожІзраїль спростував інформацію про постачання вакцини Pfizer українським чиновникамПрезидент Хорватії, який зробив щеплення, розроблене компаніями Pfizer і BioNTech, закликав вакцинуватися всіх громадян, повідомляє агентство Анадолу.
"Вакцина - це поворотний момент у боротьбі з пандемією коронавірусу", - сказав Міланович.
Тим часом низка членів уряду також прищепилися від коронавірусу.
При цьому від вакцинації були звільнені ті члени уряду, які вже перехворіли COVID-19.
В рамках прищеплювальної кампанії "Думай про інших, роби щеплення!", що стартувала в Хорватії 27 грудня 2020 року, вакцинувалися близько 20 тисяч громадян.
Що цьому передувало
- 27 грудня в країнах Євросоюзу розпочалася кампанія вакцинації від коронавірусу.
- 21 грудня в ЄС схвалили використання вакцини від компаній Pfizer і BionTech. Євросоюз хоче отримати до 300 мільйонів доз препарату від цих розробників.
- В цілому Євросоюз уклав угоди з шістьма розробниками перспективних вакцин і планує закупити до 2 мільярдів доз.
- 6 січня Єврокомісія затвердила застосування ще вакцини - американської компанії Moderna.
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