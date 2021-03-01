В уривку, опублікованому до прем'єри інтерв'ю, принц Гаррі повідомив, що боявся повторення історії, через яку вже проходили члени королівської сім'ї.

Герцог і герцогиня Сассекські Гаррі і Меган Маркл дали своє перше телевізійне інтерв'ю американській телеведучій Опрі Вінфрі.

Читайте такожПринц Гаррі та Меган Маркл можуть втратити решту привілеїв через інтерв'юВ уривку, опублікованому до прем'єри інтерв'ю, принц Гаррі повідомив, що боявся повторення історії, через яку вже проходили члени королівської сім'ї. Згідно з роликами, він мав на увазі історію його матері, принцеси Діани.

Раніше було заявлено, що пара в інтерв'ю з Вінфрі обговорить причини складання з себе обов'язків членів королівської сім'ї.

"Найбільше я боявся, що історія повториться - сказав герцог Сассекський (уривок опубліковано на каналі CBS на YouTube). - Я з великим полегшенням і радістю сиджу тут, розмовляю з вами, пліч-о-пліч з дружиною. Тому що я не можу уявити, як було їй (на цьому моменті на відео з'являється фотографія принцеси Діани. - ред.) проходити через це самій стільки років тому", передає kommersant.

Загибель принцеси Діани

Принцеса Діана загинула в 1997 році в автокатастрофі. До цього британська преса активно обговорювала обставини її розлучення з принцом Чарльзом. Раніше Гаррі і Меган Маркл відзначали вороже ставлення з боку британських ЗМІ.

Вихід принца Гаррі і Меган Маркл з королівської сім'ї

Принц Гаррі і Меган Маркл оголосили про рішення відмовитися від статусу старших членів британської королівської сім'ї в 2020 році. У лютому 2021 року Букінгемський палац підтвердив остаточну відмову герцога і герцогині Сассекських від виконання офіційних обов'язків членів королівської сім'ї. Зараз пара чекає другу дитину.

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Автор: УНІАН