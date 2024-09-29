Потужності в суднобудуванні Китаю перевищують американські у 230 разів, що створює певну загрозу, за словами експертів.

Китай, який почав постачати Росії дрони для випробувань на війні, виробляє нові бойові кораблі з приголомшливою швидкістю і стикається з серйозними корупційними проблемами. У центрі цього процесу перебуває суднобудівна галузь, пише Business Insider.

Як заявляє видання, незважаючи на сильні сторони в модернізації військово-морського флоту, як-от розвинений комерційний сектор і безліч верфей по всій країні, величезна "суднобудівна імперія Китаю" стикається з проблемами, як-от корупція і безліч невирішених питань щодо майбутніх потреб і здатності китайських верфей задовольнити ці вимоги.

За останній рік в армії Китаю та оборонній промисловості понад десяток старших генералів і керівників військово-промислового комплексу було знято з посад, включно з двома міністрами оборони, зазначено в матеріалі.

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За інформацією журналістів, суднобудування в Китаї - це колосальна галузь із потужностями, які, за оцінками Управління військово-морської розвідки США, перевищують американські у 230 разів. ЗМІ уточнює, що Китай займає близько 50% від загальної світової суднобудівної потужності.

Там підкреслили, що, наприклад, новий китайський авіаносець "Фуцзянь" демонструє значний технологічний стрибок порівняно з попередниками. Він оснащений електромагнітною катапультою для більш ефективного запуску важких, високопродуктивних літаків.

Перший десантний корабель класу "Юлань" (тип 076) виділяється своїми розмірами. Коли будівництво буде завершено, він стане найбільшим десантним кораблем у світі і, можливо, буде використовуватися як носій дронів, повідомляють експерти. До 2030 року Пентагон очікує, що Військово-морський флот Народно-визвольної армії Китаю, який вже є найбільшим у світі, налічуватиме 435 бойових кораблів із помітним збільшенням кількості великих надводних кораблів.

ЗМІ заявляє, що Китай почав розширення нещодавно оновленої верфі Цзяннань на острові Чансін, об'єднуючи її з верф'ю Худун-Чжунхуа.

Брайан Гарт, співробітник проєкту China Power в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень, заявив виданню, що це масштабне і вражаюче підприємство:

"Я не думаю, що будь-яка інша країна має масштаби і ресурси, щоб просто взяти і перемістити таку величезну промислову базу"

Китай активно рухається до мети стати військовою наддержавою, і ясно, що сильний військово-морський флот є ключовим елементом на шляху до цього, підкреслюють журналісти.

Старший науковий співробітник проекту China Power в CSIS в інтерв'ю ЗМІ повідомив: "Китай - це зовсім інший гравець, коли справа стосується військового суднобудування".

Інші можливості Китаю

Раніше УНІАН повідомляв, що Китай уперше в історії вивів у море всі свої авіаносці, і це зловісна подія. Експерт розповів, що хоч Китаю і далеко до США в кількості авіаносців, це має насторожити Тайвань.

Крім того, Китай запустив найбільшу вітряну турбіну в історії. Ця установка, за інформацією експертів, може генерувати потужність до 20 МВт.

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