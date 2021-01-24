Учасники протесту вважають запроваджені владою карантинні обмеження хибним шляхом.

У Чехії власники сотень ресторанів та кафе відновили роботу своїх закладів, незважаючи на локдаун.

Про це повідомляє DW.

Читайте такожФранція запроваджує посилену комендантську годину через ситуацію з коронавірусомОрганізатором акції стала ініціатива Chcipl pes, що в перекладі означає "Мертвий пес". Зазначається, що назва цього руху натякає на незгоду з політикою уряду, який запровадив систему електронного стеження PES.

Співзасновники цього руху вважають, що міністри мають піти у відставку, оскільки обрали хибний шлях для боротьби із коронавірусом.

У Чехії ще з жовтня 2020 року закриті всі ресторани, паби і бари, а також кінотеатри, театри, зоопарки, тренажерні зали і більшість магазинів. Влада дозволила їм відкритися лише на час Різдвяних свят.

Нещодавно рух Chcipl pes зареєстрував себе як політичне утворення, чиї члени можуть збиратися в закладах громадського харчування, що вважатимуться звичайним місцем проведення партійних зборів.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН