МЗС Росії вислала з території країни дипломатів з Німеччини, Польщі і Швеції, оскільки ті нібито брати участь у протестах на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Голова фракції християнських демократів у Європарламенті Манфред Вебер закликав посилити санкції проти Росії після того, як Москва видворила трьох європейських дипломатів.

Про це він повідомив в інтерв’ю медіагрупи Funke, цитує DW.

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Він наполіг на перекритті усіх грошових потоків владних структур Кремля у ЄС і замороженні рахунків.

Європарламентар переконаний, що Москва не зацікавлена у діалозі, а саме рішення щодо дипломатів напередодні приїзду верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля назвав усвідомленою провокацією.

Висилка європейських дипломатів із Росії: що відомо

5 лютого МЗС РФ повідомило про оголошення персонами non grata співробітників дипломатичних представництв Швеції, Польщі й Німеччини через присутність на мітингах на підтримку критика Кремля Олексія Навального.

"Дипломатам був заявлений протест у зв'язку із зафіксованою участю дипломатичних співробітників генеральних консульств Королівства Швеція і Республіки Польща в Санкт-Петербурзі і Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Москві в незаконних акціях 23 січня 2021 року. Було підкреслено, що такі дії з їхнього боку є неприйнятними і не відповідають їх дипломатичному статусу", - йдеться у повідомленні.

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Автор: УНІАН