Наїра Зограбян з партії "Успішна Вірменія" заявила, що вони будуть проводити щоденні акції непокори, поки Пашинян не піде у відставку.

На площі Республіки в Єревані проходить мітинг "Руху за порятунок Вітчизни". Мітингувальники вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Читайте такожВірменія та Азербайджан обмінялися військовополоненимиПро це пише Радіо Азатутюн.

Опозиційний рух оголосив загальнонаціональний страйк. До них приєдналися 700 адвокатів, повідомив представник Партії ВРФД.

Наїра Зограбян з партії "Успішна Вірменія" заявила, що вони будуть проводити щоденні акції непокори, поки Пашинян не піде у відставку.

Опозиційні сили вимагають змінити Пашиняна на "тимчасового" прем'єра, висуваючи кандидатуру Вазгена Манукяна, який обіймав посади прем'єр-міністра і міністра оборони Вірменії на початку 1990-х.

Сам прем'єр-міністр Пашинян вважає опозиційний рух "бунтом [колишніх] еліт". Він заявив, що "реальне протистояння відбувається не між урядом і опозицією, а між позбавленою привілеїв у 2018 році "елітою" і народом".

"Але в будь-якому випадку вирішальне слово буде за народом, тому що, якщо народ скаже своє слово, "еліта" нічого не зможе зробити. Звичайно, я зроблю все можливе, щоб люди не упустили можливість сказати своє слово. Але на даний момент пріоритетом для нас є забезпечення зовнішньої безпеки Вірменії та Арцаха [Карабаха]. У цих діях зовнішня безпека ні в якому разі не повинна ставитися під питання", - написав він.

Війна за Карабах 2020

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня розпочалася чергова ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху.

10 листопада в зоні конфлікту були припинені всі військові дії. Про це було оголошено в заяві, підписаній президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і президентом РФ Володимиром Путіним.

Згідно з домовленостями, Азербайджан і Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагорний Карабах з Вірменією, розгортається миротворчий контингент Росії. Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються в Нагорній Карабах і прилеглі райони під контролем верховного комісара ООН у справах біженців. Проводиться обмін військовополоненими, іншими утримуваними особами і тілами загиблих. Розблокуються все економічні і транспортні зв'язки регіону.

Вірменія до 15 листопада мала повернути Азербайджану Кельбаджарський район, а до 1 грудня - Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (завширшки 5 км) для забезпечення зв'язку Нагірного Карабаху з Вірменією, і при цьому не зачіпати місто Шушу.

12 грудня в Міноборони Вірменії повідомили, що збройні сили Азербайджану відновили наступ у Нагірному Карабаху.

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Автор: УНІАН