Сьогодні в Мінську та інших містах Білорусі люди шикувалися в "ланцюги солідарності".

В ході суботніх акцій в Білорусі затримали близько 100 осіб.

Як повідомляє видання TUT.BY, сьогодні в Мінську та інших містах Білорусі люди шикувалися в "ланцюги солідарності". Затримано близько 100 осіб.

За даними Правозахисного центру "Весна", у Мінську затримано 84 людини. Також є кілька затриманих у Бресті та Молодечно.

Водночас інформагентство БЕЛТА з посиланням на дані ГУВС Мінміськвиконкому повідомляє, що в ході акцій в білоруській столиці затримано близько 100 осіб.

Ситуація в Білорусі: вибори і протести

9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі розхитують ззовні, зокрема, з Польщі, Литви, України та США.

В Євросоюзі не визнали результати виборів і ввели санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

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Автор: Світлана Закелова