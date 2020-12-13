Білоруські громадяни вже 127 днів продовжують вимагати відставки Олександра Лукашенка і проведення нових справедливих виборів президента, звільнення політв'язнів і притягнення до відповідальності силовиків за побиття і катування мирних демонстрантів.

У Білорусі сьогодні під час акцій протесту були затримані майже 240 осіб.

Про це повідомляє правозахисний центр «Вясна».

Протести проти правління Олександра Лукашенка відбулися в Мінську 18-у неділю поспіль. Десятки «Маршів прокуратури» відбулися в різних районах столиці, в найбільшому з яких взяли участь декілька сотень людей, передає білоруська редакція Радіо Свобода.

Четверту неділю поспіль акції протесту відбуваються в місцевому форматі. Мінчани збираються у дворах, а потім колонами прямують до певного місця в кожному районі.

За даними видання «Наша Ніва», в різних районах Мінська, селищах Мінського району і містах-супутниках відбулося більше ніж 120 акцій і мітингів місцевого значення. Кількість учасників ніде не доходило до тисячі.

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При цьому вперше за довгий час у Мінську не закрили станції метро, не відключили мобільний інтернет, а силовики не перекрили дороги.

Серед обладнання силовиків були помічені водомети, при цьому в Мінську сьогодні було -3°C, але ніяких спеціальних засобів проти демонстрантів не застосовувалося. При цьому силовики здійснювали локальні затримання і напади на учасників протесту на вулицях і в судах. Затриманих били.

Акції протесту відбулися також у Бресті, Гродно, Новогрудку й інших містах Білорусі.

Прихильники змін упродовж 127 днів продовжують вимагати відставки Лукашенка і проведення нових справедливих виборів, звільнення політв'язнів і притягнення до відповідальності силовиків за побиття і катування мирних демонстрантів.

Протести в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них насильство, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

В Євросоюзі не визнали результати виборів і ввели санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

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Автор: Вікторія Токарєва