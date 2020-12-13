Акції протесту сьогодні проводяться і в інших містах Білорусі.

У декількох районах Мінська проходять акції солідарності, в місті помічені водомети, військова техніка.

Про це повідомляє білоруський ресурс TUT.BY.

Читайте такожНавального після невдалого отруєння намагалися "добити" другою порцією отрути - The Sunday TimesЗазначається, що з самого ранку столичними вулицями проїхала військова техніка. Були помічені водомети і автозаки.

У мікрорайоні Уруччя колону спецтехніки вітали люди з червоно-зеленими прапорами.

У кількох районах столиці Білорусі вже проходять акції солідарності - люди з біло-червоно-білою символікою шикуються вздовж доріг.

Видання, посилаючись на відео очевидців, повідомляє про перші затримання. Людей б'ють і затримують у дворах неподалік станції метро "Спортивна".

Акції протесту сьогодні проводяться і в інших містах Білорусі.

Протести в Білорусі: передісторія

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську-10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

В Євросоюзі не визнали результати виборів й запровадили санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування та застосування насильства проти незгодних.

23 вересня у Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

З початку акцій протесту, за даними лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської, були затримані й постраждали близько 30 тисяч осіб.

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Автор: Тетяна Поляковська