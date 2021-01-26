Десятки тисяч фермерів, які протестують проти аграрних реформ індійського прем'єра Нарендри Моді, прорвалися через поліцейські барикади, аби проникнути в історичний комплекс Червоного форту в Делі.
Про це повідомляє ВВС.
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"Щонайменше один демонстрант загинув, коли його трактор перекинувся", - йдеться у повідомленні.
Аграрна реформа в Індії
Як повідомляється, закони, спрямовані на подальше відкриття сільського господарства для вільного ринку, викликали протести восени.
Одна з найбільших змін полягає в тому, що фермерам дозволять продавати свою продукцію за ринковою ціною безпосередньо приватним гравцям - сільськогосподарським підприємствам, мережам супермаркетів і онлайн-крамницям.
Але фермери переважно стурбовані тим, що це врешті-решт призведе до закриття контрольованих урядом оптових ринків та припинення політики гарантованих цін, що вони залишаться без запасного варіанту реалізації продукції.
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