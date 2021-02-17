Зіткнення з поліцією відбулися в багатьох іспанських містах. Мітинги проходять на підтримку заарештованого репера Пабло Аселя.

В Іспанії тисячі людей вийшли на акції протесту проти затримання репера Пабло Аселя.

Про це повідомляє DW.

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Як повідомляється, зіткнення з поліцією відбулися в Барселоні, Валенсії, Пальмі-де-Мальорці, Жироні і деяких інших містах.

Близько 2000 людей зібралися в центрі столиці Каталонії, вони будували барикади, закидали поліцейських камінням, пляшками і петардами, підпалювали сміттєві контейнери. Протестувальники скандували: "Свободу Пабло Аселю" і "Смерть іспанському режиму". Кілька магазинів і приміщення одного банку були розгромлені.

За даними РИА Новости, в результаті заворушень близько 30 осіб постраждали, вісім з яких госпіталізовані.

Справа Пабло Аселя: що відомо

Іспанський суд засудив Пабло Аселя до дев'яти місяців позбавлення волі за образу королівського дому і вихваляння тероризму в пісні про колишнього короля Іспанії Хуана Карлоса I та записах в Twitter.

Влада заявила про намір переглянути законодавство, щоб у справах, подібних справі Аселя, де не вчинялося протиправних діянь із застосуванням насильства, не можна було виносити вироки з реальним терміном ув'язнення. Однак вирок Аселю формально вже не може бути переглянутий.

Репер повинен був добровільно з'явитися у в'язницю 12 лютого, але відмовився зробити це.

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Автор: Катерина Лиманська