Президент Польщі Анджей Дуда закликав Європейський Союз посилити санкції щодо Росії через затримання Олексія Навального та дії силовиків під час акцій протесту 23 січня.
Читайте також"Вийшло мало людей": у Путіна прокоментували акції протесту в РосіїПро це він розповів у інтерв'ю Financial Times, пише DW.
За його словами, єдиний спосіб уникнути конфлікту - це змусити дотримуватися міжнародного права.
"Єдиний спосіб зробити це без гвинтівок, гармат і бомб - за допомоги санкцій. Тому ми готові допомогти досягти консенсусу з цього питання", - сказав Дуда.
Також він вважає, що верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель повинен переглянути свої наміри щодо візиту до Росії в наступному місяці, якщо Кремль не звільнить Навального, передає агенція AFP.
Протести в Росії через арешт Навального
- Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.
- Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.
- В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.
- 18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.
- Навальний закликав прихильників не боятися і виходити на вулиці.
- 23 січня в РФ проходили акції на підтримку Навального. Силовики затримали понад 2500 осіб по всій Росії.
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