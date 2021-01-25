За його словами, єдиний спосіб уникнути конфлікту - це змусити дотримуватися міжнародного права.

Президент Польщі Анджей Дуда закликав Європейський Союз посилити санкції щодо Росії через затримання Олексія Навального та дії силовиків під час акцій протесту 23 січня.

Читайте також"Вийшло мало людей": у Путіна прокоментували акції протесту в РосіїПро це він розповів у інтерв'ю Financial Times, пише DW.

За його словами, єдиний спосіб уникнути конфлікту - це змусити дотримуватися міжнародного права.

"Єдиний спосіб зробити це без гвинтівок, гармат і бомб - за допомоги санкцій. Тому ми готові допомогти досягти консенсусу з цього питання", - сказав Дуда.

Також він вважає, що верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель повинен переглянути свої наміри щодо візиту до Росії в наступному місяці, якщо Кремль не звільнить Навального, передає агенція AFP.

Протести в Росії через арешт Навального

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

Навальний закликав прихильників не боятися і виходити на вулиці.

23 січня в РФ проходили акції на підтримку Навального. Силовики затримали понад 2500 осіб по всій Росії.

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Автор: УНІАН