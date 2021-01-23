Відоме зарубіжне агентство Reuters назвала акцію "Свободу Навальному!" однією з найбільших неузгоджених акцій в столиці Росії за останні роки.

На акції на підтримку заарештованого опозиціонера Олексія Навального по всій Росії вийшли щонайменше 110 тисяч осіб. Протести пройшли в 93 містах.

Як повідомляє Reuters, тільки в Москві на вулиці вийшли понад 40 тисяч осіб. При цьому в МВС заявляли всього про 4 тисячі протестувальників.

Читайте такожРосія повстала проти Путіна: масові затримання і побиття (онлайн-трансляція)

Відоме закордонне агентство повідомляє, що акція "Свободу Навальному!" є однією з найбільших неузгоджених акцій в столиці Росії за останні роки.

За інформацією "ОВД-Инфо", в Москві станом на 16:30 за Києвом затримали 513 осіб. По всій Росії затримано 1614 осіб.

За даними "РИА Новости", на мітингах у Москві постраждали 39 силовиків.

Повернення і арешт Навального

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

Навальний закликав прихильників не боятися і виходити на вулиці.

Сьогодні в РФ проходять акції на підтримку Навального зокрема, його соратники анонсували мітинги в 93 містах. Силовики затримують учасників акцій.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко