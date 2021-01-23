Серед них у Москві - 945 осіб, у Петербурзі - 366. Акції проходили в 93 містах Росії.

У суботу, 23 січня, в російських містах на акціях на підтримку заарештованого опозиціонера Олексія Навального затримали понад дві з половиною тисячі осіб.

Про це повідомляє «ОВД-Инфо».

За даними на 20:30 за київським часом в Росії затримана 2501 особа. Серед них в Москві - 945 осіб, в Петербурзі - 366. Нагадаємо, акції проходили в 93 містах Росії.

Після масової акції протесту в центрі, москвичі спробували пікетувати СІЗО "Матроська тиша", де утримують Навального, проте співробітники ОМОНу почали їх затримувати.

А в Новосибірську, Владивостоці і Ростові-на-Дону вже порушили кримінальні справи у зв'язку з акціями.

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Повернення і арешт Навального

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

Навальний закликав прихильників не боятися і виходити на вулиці.

Сьогодні в РФ проходять акції на підтримку Навального зокрема, його соратники анонсували мітинги в 93 містах. Силовики затримують учасників акцій.

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Автор: Денис Прядко