Ініціатори акції уточнили, що виходять не тільки за Навального, а за волю, майбутнє дітей і «щасливу Росію без Путіна».

Прихильники засудженого російського опозиціонера Олексія Навального збирають півмільйонний мітинг. Наразі на акцію погодилося піти понад 45 тисяч мешканців РФ.

Про це йдеться на сайті Свободу Навальному.

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Організатори масових заходів навіть створили онлайн-мапу, де вказується точна кількість тих, хто готовий вийти на протести у регіонах Росії: «щоб усі, хто протистоїть владі, відчули, що вони не самі. А потім зустрілися один з одним на вулицях і площах своїх міст».

«Головне, чого боїться Путін, – вуличні акції. Та вони повинні бути по-справжньому масовими. Якщо на мирний протест вийдуть сотні тисяч людей, їх вимоги неможливо буде ігнорувати», – йдеться у повідомленні.

Ініціатори акції уточнили, що виходять не тільки за Навального, а за волю, майбутнє дітей і «щасливу Росію без Путіна».

Що відомо про затримання та арешт Навального в Росії

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в"Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви в ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін в 3,5 року на реальний у справі "Ів Роше". Всього Навальний, відповідно до рішення, повинен провести в колонії загального режиму два роки і вісім місяців.

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Автор: Яна Ставська