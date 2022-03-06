Жителі Казахстану вийшли на мітинг на підтримку України.
Про це УНІАН розповів журналіст Аян Шаріпбаєв.
"Сьогодні з ранку в Алмати проходить мітинг проти вторгнення Росії в Україну. Люди зібралися у сквері", - повідомив Шаріпбаєв.
На мітинг жителі Алмати вийшли з плакатами "Ні війні", "Руки геть від України", "Stop Putler". Практично всі прийшли на мітинг з українськими прапорами.
Люди кричать "Путін Капут" і "Путін х****".
"До кінця мітингу було тисяч п'ять", - додав Шаріпбаєв. За його словами, людей в Алмати не розганяють, оскільки мерія дала дозвіл на проведення мітингу.
Як повідомляв УНІАН, Казахстан заявив про свій нейтралітет у війні Росії проти України. Там виступають за врегулювання ситуації шляхом переговорів.