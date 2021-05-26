На зустрічі, попередньо, можуть обговорити економічні питання, зокрема борг Білорусі.

Речник російського президента Дмитро Пєсков підтвердив зустріч Володимира Путіна й Олександра Лукашенка на п’ятницю, 28 травня.

Про це пише ТАСС.

Читайте такожВ Євросоюзі у червні схвалять четвертий пакет санкцій проти Білорусі - журналіст«Так, у нас готується такий робочий візит. Це буде розмова двох президентів, яка, як планується, продовжиться за робочим обідом», – повідомив Пєсков.

Речник Путіна додав, що на зустрічі можуть порушити економічні питання, зокрема ситуацію навколо боргу республіки. На запитання, чи планує Росія допомагати Білорусі з рефінансуванням зовнішніх боргів, представник Кремля відповів, що «два президенти, як правило, інформують один одного про стан справ в економіці країн».

«Тому я не виключаю, що президент Білорусі вважатиме за необхідне інформувати президента Росії про економічну ситуацію в Білорусі. А далі все залежатиме від формулювання питання, від того, як Олександр Григорович (Лукашенко – ред.) буде ставити питання», – зазначив Пєсков.

Останні події в Білорусі

23 травня в аеропорту «Мінськ» екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про замінування. Літак перевірили, бомбу не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Після посадки влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака.

Одразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головним редактором NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська зазначила, що «абсолютно очевидно, що це операція спецслужб із захоплення літака - заради того, щоб затримати активіста і блогера Протасевича».

Того ж дня Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair у Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

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Автор: Яна Ставська