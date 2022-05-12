Моравецький зауважив, що у руках російського диктатора набагато небезпечніша зброя, ніж була у диктаторів минулого століття.

Російський диктатор Володимир Путін є більш небезпечним, ніж Адольф Гітлер та Йосип Сталін, адже у його руках більш смертоносна зброя, ніж у диктаторів ХХ століття – ядерні ракети та Інтернет.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє The Daily Telegraph.

За словами польського прем'єра, Росія інфікувала інформаційний простір мільйонами фейкових новин. Тому світу потрібна "депутінізація".

"Путінська ідеологія "русского міра" – це еквівалент комунізму та нацизму XX століття. Це ідеологія, за допомогою якої Росія виправдовує вигадані права та привілеї для своєї країни. Її необхідно викорінити", – зазначив він.

Моравецький також прокоментував заяву Путіна на параді 9 травня, коли той заявив, що Росія сьогодні бореться із "нацизмом". Польський прем'єр наголосив, що російський диктатор розвиває міф про те, що Росія здобула перемогу над нацизмом, але не згадує про десятиліття повоєнних репресій та безчинств СРСР у країнах східної Європи.

"Путін – не Гітлер і не Сталін. На жаль, він більш небезпечний. Якщо Європа не зупинить його, Путін спрямує російські війська далі до Європи. Нам вирішувати, де ми його зупинимо", – попередив Моравецький.

Нагадаємо, що 4 квітня Матеуш Моравецький розкритикував президента Франції Емануеля Макрона за часті розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Президент Макрон, ви скільки разів розмовляли з Путіним, і чого ви досягли? Ми не дискутуємо, не домовляємося зі злочинцями, адже зі злочинцями треба боротися... ніхто не вів переговори з Гітлером. А ви б вели переговори з Гітлером, зі Сталіним, з Пол Потом?", - звернувся тоді Моравецький до Макрона.

Своєю чергою Макрон назвав таку заяву польського прем'єра "необґрунтованою" і "скандальною" і пояснив чому так часто розмовляв з Путіним.

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