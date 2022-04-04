Як зазначається, після тривалого прийому стероїдів людина впадає в агресію.

Російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін розповів про здоров'я президента РФ Володимира Путіна, посилаючись на думку відомих ізраїльських лікарів.

Як він розповів в коментарі російській журналістці Юлії Латиніній, Путін може страждати через ускладнення від важкої хвороби та її лікування.

За словами Невзліна, зміни в зовнішності російського диктатора, які раніше пояснювали уколами ботокса, насправді є наслідком тривалого прийому стероїдів.

"Судячи з усього, Путін дуже довго перебуває під дією стероїдів. Це може бути онкологія, а стероїди використовуються, щоб не було рецидиву. Існують різні варіанти, в тому числі рак щитовидної залози. Може бути і рак простати, який кілька років тому вирізали, а тепер підтримується курсами стероїдів", – сказав він.

Як зазначив Невзлін, після тривалого прийому стероїдів людина впадає в агресію.

"Людина впадає в агресію, стає дуже дратівливою, важко стримується. Він дійсно повинен бути в бункері, тому що його імунітет дорівнює нулю. Тобто будь-яке захворювання - вірусне або бактеріальне - може призвести до трагічних наслідків дуже швидко", – додав він.

На закінчення російсько-ізраїльський підприємець додав, що систематичний прийом стероїдів може призвести до імпотенції, депресії, дратівливості, дикої агресії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Володимира Путіна, якому в жовтні має виповнитися 70 років, тепер супроводжує величезна бригада лікарів, в тому числі хірург-фахівець з раку щитовидної залози.

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