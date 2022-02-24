Метою він назвав "демілітаризацію і денацифікацію".

Президент РФ Володимир Путін в екстреному зверненні заявив, що весь хід розвитку подій та аналіз інформації показує, що зіткнення РФ з націоналістичними силами в Україні неминуче, це питання часу.

Він також закликав військових України "негайно скласти зброю та йти додому" і пообіцяв, що "зовнішнім силам", які спробують створити загрози для Росії, "відповідь буде негайною" і "такою, якої не було у вашій історії".

Військова операція на Донбасі розпочинається, заявив Путін.

На його думку, в плани Росії не входить окупація України.

Метою він назвав "демілітаризацію та денацифікацію", а також "передання суду тих, хто вчинив численні криваві злочини проти мирних жителів, у тому числі і громадян Російської Федерації", заявив Путін у зверненні в ніч на четвер.

Він попросив усіх "прийняти" його рішення, "хоч би як це було важко".