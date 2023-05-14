У діях російського лідера зневірилися його власні поплічники, які відчувають себе некомфортно через складнощі, що стали логічним наслідком нападу на Україну.

Російський диктатор Володимир Путін через свою криваву політику щодо України та бажання перебувати по посаді очільника РФ до останнього ізолював власну країну та загнав її в "глухий кут".

Наразі Росія є "аутсайдером" для всього цивілізованого світу, вважає лідер України Володимир Зеленський. Відповідними думками він поділився з італійськими журналістами під час свого візиту до Риму, йдеться на сайті президента.

"Він точно тепер далеко від тієї Росії, у якої були зв’язки із цивілізованим світом. Сьогодні він ізольований. Своєю присутністю у Кремлі він ізолює людей, свою економіку, свою історію, свою мову. Все, що в них було накопичено, він стер. І стер наші відносини, тому що прийшов до нас зі своєю агресією, неспровокованою війною", - зазначив Зеленський.

За словами гаранта України, Путін не зважає на цінність життя не тільки українців, але і власного народу. Це найбільше відчувають окупанти, які від початку вторгнення демотивовані, адже знають, що Путін в будь-який момент може ними пожертвувати: "У нього немає сильної армії. У нього є мільйони людей, яких він кидає під танки. І в нього було багато радянської техніки", - вказав Зеленський.

Також він зазначив, що в "успіх" Путіна не вірить навіть його власна країна та громадяни. Російський бізнес та його найближчі партнери вже зневірилися у Кремлі, а світ відмовляється від серйозної співпраці з агресором.

"Усе це впливає на велику кількість людей, і вони цього не хочуть, бо щодня в них складнощі… Це і є ізоляція", - резюмував Зеленський.

Путін став світовим ізгоєм, його зневажають власні "друзі"

Нагадаємо, що лідер РФ втратив свою популярність майже одразу після вторгнення до України. Адже невдачі на полі бою російська армія продемонструвала доволі скоро.

Зокрема, на минуле день народження диктатора привітали лише троє його "друзів". Про це розповів російський опозиціонер Геннадій Гудков. За його словами, все інше оточення Путіна просто ним "гидує".

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