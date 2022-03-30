З початку нападу Росії на Україну 24 лютого підтримка росіянами дій російського президента Володимира Путіна зросла до 83%.
Про це свідчать дані соціологічного опитування "Левада-центру", яке було проведене 24-30 березня.
Підтримка Путіна серед росіян в березні зросла на понад 10% порівняно з показниками підтримки в лютому та січні. Соціологи фіксували підтримку Путіна на рівні 69% і 71% в січні та лютому, відповідно.
"Не одобряють" дії Путіна 15% росіян, а у лютому та січні таких було 27% і 29% опитаних відповідно.
У дослідженні зазначається, що рівень довіри росіян до Путіна виріс на 10% порівняно з лютим – із 34% до 44%. Також на 5% виріс рейтинг довіри до міністра оборони РФ Сергія Шойгу (з 12% у лютому до 16% в березні).
Також зафіксовано суттєве зростання кількості росіян, які переконані, що стан справ у Росії рухається в правильному напрямку. У березні 69% росіян були переконані, що їхня країна йде в правильному напрямку, тоді як у лютому таких було 52%.
Станом на березень 22% росіян вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, і ще 9% не змогли відповісти.
Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден назвав президента РФ Володимира Путіна "м'ясником".
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 25 березня 2022 року за підрахунками ООН жертвами російських окупантів стали понад 1000 мирних українців.
- Світові бренди масово йдуть з російського ринку.