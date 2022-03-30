Зафіксовано суттєве зростання кількості росіян, які переконані, що стан справ у Росії рухається в правильному напрямку.

З початку нападу Росії на Україну 24 лютого підтримка росіянами дій російського президента Володимира Путіна зросла до 83%.

Про це свідчать дані соціологічного опитування "Левада-центру", яке було проведене 24-30 березня.

Підтримка Путіна серед росіян в березні зросла на понад 10% порівняно з показниками підтримки в лютому та січні. Соціологи фіксували підтримку Путіна на рівні 69% і 71% в січні та лютому, відповідно.

"Не одобряють" дії Путіна 15% росіян, а у лютому та січні таких було 27% і 29% опитаних відповідно.

У дослідженні зазначається, що рівень довіри росіян до Путіна виріс на 10% порівняно з лютим – із 34% до 44%. Також на 5% виріс рейтинг довіри до міністра оборони РФ Сергія Шойгу (з 12% у лютому до 16% в березні).

Також зафіксовано суттєве зростання кількості росіян, які переконані, що стан справ у Росії рухається в правильному напрямку. У березні 69% росіян були переконані, що їхня країна йде в правильному напрямку, тоді як у лютому таких було 52%.

Станом на березень 22% росіян вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, і ще 9% не змогли відповісти.

Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден назвав президента РФ Володимира Путіна "м'ясником".

Війна проти України: