Президент Росії став нетовариським ще в 11 років.

Президент Росії Путина, що почав повномасштабне вторгнення в Україну, став нетовариським ще в 11 років. Його вчителька Віра Гуревич помітила зміни і намагалася йому допомогти. Однак інші ж вважали Путіна "підлим і неорганізованим".

Спогади вчительки про Путіна можна знайти в його біографічній книзі "Від першої особи", передає Mirror.

Віра Гуревич була вчителькою Путіна і коли той був підлітком, вона помітила, що він "пішов хибним шляхом". У 11 років він став нетовариським. У своїй книзі Путін також зізнавався, що в дитинстві був "хуліганом" і дивно поводився.

В інтерв'ю, яке було опубліковано в біографії Путіна, його вчителька говорила, що в шостому класі він "поставив перед собою мету". Гуревич бачила в ньому потенціал, але цю симпатію поділяли не усі. Інша вчителька вважала Путіна "підлим і неорганізованим".

У книзі Путін також писав, що йому подобалася школа до тих пір, поки йому вдавалося бути "негласним лідером". Вчителька помітила, що майбутній президент країни-агресора зв'язався з поганою компанією і "хитався" вулицями, після чого вона намагалася його виправити. Вона обсипала його увагою.

Тоді Путін почав займатися спортом. Він уникав інших учнів і не любив ходити на танці, бо йому не подобалося спілкуватися з однолітками. Путін присвячував дзюдо багато часу і хотів проявити себе в спорті, ставив для себе цілі, писав він у своїй книзі.

У 2000 році, коли вчителька Путіна давала інтерв'ю, вона заявила, що вважає його "хорошою людиною". "Але він ніколи не прощає людей, які зраджують його або погано з ним поводяться", - говорила Гуревич.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Путіну не повідомляють про ганьбу армії РФ в Україні.

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