Нещодавно Трамп підписав указ про помилування чотирьох екс-військових Blackwater, яких визнали винними в масовому вбивстві цивільних в Іраку.

ООН звинуватила президента США Дональда Трампа в порушенні міжнародних зобов'язань з міжнародного права через те, що він помилував військовослужбовців приватної військової компанії Blackwater.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нещодавно Трамп підписав указ про помилування чотирьох екс-військових Blackwater, яких визнали винними в масовому вбивстві цивільних в Іраку. Один з них зізнався, що скоїв злочин з помсти за теракт 11 вересня 2001.

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Експерти ООН підкреслили, що Женевські конвенції зобов'язують держави залучати військових злочинців до відповідальності за їхні злочини, навіть якщо вони виступають як підрядники приватних служб безпеки.

"Помилування військових з Blackwater - це виклик правосуддю і жертвам різанини на площі Нісур і їх сім'ям", - сказала глава робочої групи ООН з використання найманців Олена Апарак.

В ООН підкреслили, що таким чином він дозволив підрядникам ПВК "діяти безкарно у збройних конфліктах".

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Автор: Денис Прядко