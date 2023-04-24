Росія просто хоче перекроїти міжнародні кордони силою, стверджує представниця США.

Представниця Великобританії в ООН Барбара Вудворд та представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд розкритикували лицемірство Росії після агресивної промови міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на засіданні Радбезу, пише Sky News.

"Понад рік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Президент Путін приніс неймовірні страждання цій країні, порушуючи Статут ООН. Тисячі українців були вбиті, мільйони були переміщені, а мільярди по всьому світу зіткнулися з різким зростанням цін на товари та відсутністю продовольчої безпеки. Російське покоління втратило своє майбутнє, і російський уряд навіть не може пояснити чому. Претензії Росії на територію України ніколи не будуть визнані. Я не бачу нічого ефективного чи багатостороннього у зовнішній політиці Росії", – сказала Барбара Вудворд.

Томас-Грінфілд звинуватила Росію в безвідповідальності, назвавши розв’язану нею війну проти України "незаконною, неспровокованою та непотрібною".

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"Росія просто хоче перекроїти міжнародні кордони силою, порушуючи Статут ООН. Це суперечить усьому, за що стоїть ця інституція. … Використовувати людей як пішаків - це стратегія слабкості, це не дії відповідальної країни. Поки Росія грає в політичні ігри, страждають справжні люди", – сказала вона.

Радбез ООН - що треба знати

Цього місяця Росія, яка є постійним членом Ради безпеки ООН, головує в органі. Сьогодні відбулося засідання організації під головуванням міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Відкриваючи засідання, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив вторгнення Росії та заявив, що напруга досягла "історичного максимуму".

Своєю чергою Лавров під час свого виступу озвучивав мету війни, яку Росія розв'язала проти України та захищав це вторгнення, цинічно називаючи його протистоянням "відкрито расистському режиму".

Лавров також виступив проти США та союзників через нібито недотримання ними міжнародного права і руйнуванні архітектури ООН.

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