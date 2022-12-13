Боснія і Герцеговина подала заявку на членство в ЄС ще у 2016 році.

Рада ЄС рекомендувала надати статус країни-кандидата на вступ до блоку Боснії і Герцеговині, яка подала заявку ще у 2016 році.

Як йдеться в заяві, Рада ЄС "з нетерпінням чекає на підтвердження цього рішення Європейською радою в грудні".

Очікується, що це рішення буде офіційно оформлено в четвер, 15 грудня, коли лідери ЄС зберуться на саміті в Брюсселі.

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Статус пропонується надати за умови підтвердження Європейською Радою, а також за умови, що країна вживає рекомендовані кроки для зміцнення верховенства права, боротьби з корупцією та організованою злочинністю тощо.

"Своїми висновками Рада посилає чітке повідомлення про свою відданість розширенню ЄС. Мене особливо тішить рекомендація щодо надання Боснії і Герцеговині статусу кандидата та визнання реформаторських зусиль України в такі важкі часи", – прокоментував Мікулаш Бек, міністр європейських справ Чехії, яка головує в Раді ЄС.

Шлях Боснії і Герцеговини до ЄС

Шість країн Західних Балкан прагнуть приєднатися до ЄС – Чорногорія, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина і Косово. Ці країни вже багато років проводять реформи, щоб стати повноправними членами ЄС.

Боснія і Герцеговина подала заявку на членство в ЄС у 2016 році, але її розгляд загальмував.

В жовтні Європейська комісія рекомендувала надати статус кандидата на вступ до ЄС і додала до цього певні умови.

Зазначалося, що ЄК очікує від країни кроків щодо зміцнення демократії, функціональності державних інститутів, верховенства права, боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

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