'Можемо перевірити в Києві': Путін заявив, що ніхто не може збити 'Орєшнік'

Диктатор запропонував західним військовим провести "високотехнологічну дуель XXI століття" для доказу потужності ракети.

Російський диктатор Володимир Путін вкотре похвалився міжконтинентальною балістичною ракетою "Орєшнік".

Під час так званої "прямої лінії" російський правитель заявив, що "Орєшнік" - це "сучасна, дуже нова зброя". Ба більше, Путін запропонував західним військовим провести "високотехнологічну дуель XXI століття" для доказу потужності ракети.

"Шансів у Заходу ніяких немає, щоб збити ці ракети... Нехай визначать якийсь об'єкт для ураження, скажімо, у Києві, зосередять туди всі свої сили ППО та ПРО, а ми завдамо туди удару "Орєшніком". І побачимо, що буде", - зазначив Путін.

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Він також похвалився, що дальність "Орєшніка" становить до 5,5 тисячі кілометрів. Нові протиракетні комплекси, розташовані у Польщі, не перехоплять "Орєшнік" у повітрі.

Втім, Путін не знає, чому ракетний комплекс назвали саме "Орєшніком".

Водночас очільник Центру протидії дезінформацією при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко прокоментував хвалебні заяви Путіна про цю ракету.

"Чому Путін вперто замовчує один невдалий пуск "Орєшніка"?, - написав Коваленко, додавши емоджі посмішки.

Ракета "Орєшнік" - останні новини

Раніше військовий експерт Іван Киричевський розповів про виробництво балістичної ракети "Орєшнік" в РФ. За його словами, формально Україна не має засобів для збивання "Орєшніка".

Крім того, в РНБО спростували заяви про те, що Росія може "штампувати" ракети "Орєшнік" по 300 штук на рік. Через санкції в РФ істотно сповільнився цикл виробництва високотехнологічних ракет, заявили в Центрі протидії дезінформації.

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