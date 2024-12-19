'Можемо перевірити в Києві': Путін заявив, що ніхто не може збити 'Орєшнік'

Російський диктатор Володимир Путін вкотре похвалився міжконтинентальною балістичною ракетою "Орєшнік".
Під час так званої "прямої лінії" російський правитель заявив, що "Орєшнік" - це "сучасна, дуже нова зброя". Ба більше, Путін запропонував західним військовим провести "високотехнологічну дуель XXI століття" для доказу потужності ракети.
"Шансів у Заходу ніяких немає, щоб збити ці ракети... Нехай визначать якийсь об'єкт для ураження, скажімо, у Києві, зосередять туди всі свої сили ППО та ПРО, а ми завдамо туди удару "Орєшніком". І побачимо, що буде", - зазначив Путін.
Він також похвалився, що дальність "Орєшніка" становить до 5,5 тисячі кілометрів. Нові протиракетні комплекси, розташовані у Польщі, не перехоплять "Орєшнік" у повітрі.
Втім, Путін не знає, чому ракетний комплекс назвали саме "Орєшніком".
Водночас очільник Центру протидії дезінформацією при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко прокоментував хвалебні заяви Путіна про цю ракету.
"Чому Путін вперто замовчує один невдалий пуск "Орєшніка"?, - написав Коваленко, додавши емоджі посмішки.
Ракета "Орєшнік" - останні новини
Раніше військовий експерт Іван Киричевський розповів про виробництво балістичної ракети "Орєшнік" в РФ. За його словами, формально Україна не має засобів для збивання "Орєшніка".
Крім того, в РНБО спростували заяви про те, що Росія може "штампувати" ракети "Орєшнік" по 300 штук на рік. Через санкції в РФ істотно сповільнився цикл виробництва високотехнологічних ракет, заявили в Центрі протидії дезінформації.