Наступником глави політичного осередку стане нинішній президент країни Мігель Діас-Канель.

Перший секретар ЦК Комуністичної партії Куби Рауль Кастро прийняв рішення покинути свій пост.

Про це повідомляє прес-служба партії.

89-річний Кастро в п'ятницю бере участь у восьмому з'їзді партії. Під час свого виступу він заявив, що задоволений тим, що передає правління "групі підготовлених керівників".

"Генерал армії сказав, що із задоволенням передає керівництво країною групі підготовлених лідерів, загартованих десятиліттями досвіду, прихильних революції", - сказано в заяві.

Його посада перейде наступнику 19 квітня - головою політичного осередку стане нинішній президент країни Мігель Діас-Канель, який в 2019 році змінив Кастро в кріслі президента.

Правління сім'ї Кастро на Кубі

Таким чином, на Кубі завершиться багаторічна епоха правління революціонерів братів Кастро, які прийшли до влади в державі в 1959 році.

Рауль Кастро - молодший брат Фіделя Кастро. Він займав пост глави держави з 2008 по 2018 рік. З 2011 року політик очолює ЦК Комуністичної партії. Після перемоги революції, в 1959 році, Рауль Кастро протягом 50 років був військовим міністром.

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Автор: Олег Давигора