Показники довіри президента у майбутньому, найімовірніше, буде і далі падати.

Рейтинг Джо Байдена з початку президенства у США у липні знизився з 56% до 50%. До цього його рівень підтримки не демонстрував значних коливань. І поточний показник є найнижчим на сьогодні.

Про це йдеться у даних опитування 6-21 липня американського інституту дослідження громадської думки імені Ґеллапа.

45% дорослого населення США не схвалюють дії Байдена. Це відбувалося в той час, як прогрес з боротьбою із пандемією застопорився, пояснюють соціологи.

Рейтинг Байдена відмічений крайньою партійною поляризацією, котра останніми роками стала в США нормою. На сьогодні 90% демократів, 12% республіканців та 48% тих, котрі не підтримують жодну з партій, схвалюють дії Байдена.

Читайте такожPolitico: США закликали Україну утриматися від критики угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2"Протягом останніх трьох місяців Байдена підтримували в середньому 53,3% опитаних, що трохи нижче середнього показника за перший квартал (56,0%).

Водночас рейтинг Байдена вищий, ніж рейтинг попередніх президентів США за вказаний період – Білла Клінтона (44,0%) і Дональда Трампа (38,8%). Єдиний глава США з вигідним відсотком довіри був Барак Обама (62,0%).

Зниження середнього показника рейтингу Байдена приблизно на 3% між першим і другим кварталами є типовою рисою для президентів сучасної історії США, додають соціологи.

При цьому фахівці прогнозують, що показники довіри президента у майбутньому, найімовірніше, буде падати протягом ІІІ кварталу президентського терміну. Наприклад, так свого часу сталося з Обамою – люди були незадоволені безробітним становищем і неоднозначним проведенням реформи у сфері охорони здоров’я.

Соціологи зауважують, що з огляду на тенденцію падіння довіри у Байдена завершився "медовий місяць" на посту глави держави. Будь-які подальші зміни будуть залежати, зокрема, від схвалення його дій демократами і тими, хто не підтримує жодну з партій. Саме це сталося і зараз, коли обидві групи трохи менш позитивно налаштовані до Байдена.

Автор: Яна Ставська