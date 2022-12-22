Під виглядом членів моніторингової групи силовики розсилають інтернет-користувачам запити на дружбу і вивідують особисті дані.

Силовики, підконтрольні Олександру Лукашенку, під виглядом представників моніторингової групи "Беларускі Гаюн" почали пропонувати білорусам "співпрацю" і вимагати особисті дані.

Як говориться в повідомленні "Беларуського Гаюна", учасники групи з'ясували, що в чат-ботах знайомств активізувалися силовики, які розсилають пропозиції на спілкування.

Зокрема, в особистих повідомленнях аккаунт починає розповідати, що нібито він представник "Гаюна" і таким чином шукає джерела інформації.

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Потім цей "представник" вимагає від людини її особисті дані: ПІБ, дату народження, звідки вона, де навчалася, де працює, хобі.

У моніторинговій групі зазначили, що ніколи і нікому не пишуть в особисті повідомлення: "Єдине джерело зв'язку з моніторинговою групою - це бот: @HajunBYbot".

Також там ніколи не запитують особистих даних інформатора: "Навіщо нам знати ваше справжнє ім'я і, боронь господи, хобі?!", - зазначили представники групи, закликавши не відповідати акаунтам силовиків, які представляються "Гаюном".

Моніторингова група "Беларуски Гаюн"

"Беларускі Гаюн" стежить за пересуванням білоруських ЗС, а також інших військових на території Білорусі.

Група активно повідомляє про пересування білоруських військових на тлі даних про можливий наступ на Україну з білоруської території.

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