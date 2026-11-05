У Путіна відповіли, чи вплинуть результати виборів у США на плани РФ щодо України

Пєсков заявив, що війна проти України триватиме.

Поразка республіканців на проміжних виборах до Конгресу США не вплине на плани Кремля щодо мирної угоди з Україною. Про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

За словами Пєскова, результати голосування не змінять зовнішню політику президента США Дональда Трампа.

"Президент Трамп продовжуватиме виконувати свої президентські повноваження. Президент Трамп продовжуватиме проводити свою зовнішню політику. Усе інше, з нашої точки зору, є внутрішньою справою Сполучених Штатів", – сказав прес-секретар Путіна.

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Пєсков додав, що Росія продовжуватиме "домагатися забезпечення своїх інтересів" в Україні. Він наголосив, що Москва нібито "надає перевагу мирному шляху" досягнення цієї мети.

"Наші інтереси будуть забезпечені в будь-якому разі. Для Росії бажано забезпечити свої інтереси мирним шляхом. Досі це не було можливим. Тому проводиться "спеціальна військова операція" (пропагандистський евфемізм для опису повномасштабного вторгнення Росії в Україну – УНІАН)", – заявив Пєсков.

Частина конгресменів, які виступали проти допомоги Україні, програли вибори

Раніше Kyiv Post повідомляв, що щонайменше шестеро антиукраїнських конгресменів програли на проміжних виборах до Конгресу США. Зокрема, вибори програла українка за походженням, яка була однією з найзапекліших противниць підтримки Києва – Вікторія Спартц.

Ще троє республіканців, які критикували допомогу Україні, програли у Вісконсині та Пенсильванії. Зокрема, Деррік Ван Орден, який у 2022 році рішуче підтримував Київ, але вже через рік змінив свою позицію.

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