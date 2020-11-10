Разом з Навальним компенсацію отримав ще один учасник акції протесту на Болотній площі у 2012 році.

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) призначив російському опозиціонеру Олексію Навальному 8,5 тисяч євро компенсації за незаконне затримання під час антипутінського мітингу 6 травня 2012 року на Болотній площі в Москві.

Про це йдеться у рішенні суду.

Разом з Навальним компенсацію отримав ще один учасник акції протесту проти фальсифікації президентських виборів Вадим Гунько – на його користь ЄСПЛ стягнув з Росії 7,5 тисяч євро.

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В суді пояснили, що проти Навального порушили одразу кілька статтей Конвенції з прав людини: про заборону на нелюдське поводження, право на власну недоторканність й справедливий суд та свободу зібрання.

Також ЄСПЛ знайшов порушення статті 3 Конвенції – заборона тортур.

Звернення до ЄСПЛ Навальний подавав 8 років тому. 30 жовтня російський опозиціонер подав також позов щодо відмови правоохоронців РФ відкривати справу про його отруєння.

Отруєння Навального: хронологія подій

20 серпня Навальний повертався до Москви з Томська, під час польоту йому стало зле, літак екстрено сів в Омську. Навального госпіталізували. Через два дні його евакуювали з Омська в німецьку клініку Charite.

4 вересня стало відомо, що експерти Мюнхенського інституту фармакології та токсикології Збройних сил ФРН знайшли сліди отруйної речовини з групи «Новачок» у крові, сечі та на шкірі Навального. Факт отруєння політика «Новачком» також підтвердили інші експерти.

10 вересня Навальний вийшов з коми.

23 вересня, його виписали з клініки Charite. 25 вересня прес-секретар опозиціонера Кіра Ярмиш заявила, що Навальний залишиться в Німеччині до кінця курсу реабілітації.

1 жовтня в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel Навальний заявив, що за спробою його отруєння «Новачком» стоїть особисто президент РФ Володимир Путін. Він також повідомив, що має намір повернутися в Росію.

6 жовтня експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердили факт отруєння Навального речовиною з групи «Новачок».

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Автор: УНІАН