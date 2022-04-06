У Білорусі Рогачевський молочноконсервний комбінат - найбільше підприємство галузі - не виплатив акціонерам дивіденди за 2021 рік через банкрутство.
Про це повідомляє інфоцентр Рогачевського МКК.
Зазначається, що економічно неспроможним підприємство визнали ще 1 січня 2022 року. Тепер, визнавши власну неплатоспроможність, завод не буде нараховувати і виплачувати дивіденди акціонерам за 2021 рік.
Довідка УНІАН. Рогачевський молочноконсервний комбінат - найбільше підприємство з виробництва згущеного молока та інших видів молочних консервів на території Білорусі.