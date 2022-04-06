Завод не буде нараховувати і виплачувати дивіденди акціонерам за 2021 рік.

У Білорусі Рогачевський молочноконсервний комбінат - найбільше підприємство галузі - не виплатив акціонерам дивіденди за 2021 рік через банкрутство.

Про це повідомляє інфоцентр Рогачевського МКК.

Зазначається, що економічно неспроможним підприємство визнали ще 1 січня 2022 року. Тепер, визнавши власну неплатоспроможність, завод не буде нараховувати і виплачувати дивіденди акціонерам за 2021 рік.

Довідка УНІАН. Рогачевський молочноконсервний комбінат - найбільше підприємство з виробництва згущеного молока та інших видів молочних консервів на території Білорусі.

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