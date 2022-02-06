Путін вирішив на початку 2022 року провести "ядерні" навчання, щоб показати силу, вважають у США.

Представники американських військових і розвідувальних служб вважають, що Росія планує провести масштабні навчання з використанням ядерної зброї цього місяця як попередження для НАТО не втручатися в разі, якщо президент Володимир Путін вирішить вдертися в Україну.

Про таке російське попередження повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на газету Financial Times.

Генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів, і Авріл Гейнс, директорка Національної розвідки, заявили законодавцям у Палаті представників у четвер, що Путін планує розпочати навчання в середині лютого, повідомило видання з посиланням на помічника в Конгресі, знайомого з цими переговорами.

"Як пише FT, Росія зазвичай проводить свої щорічні ядерні навчання, які передбачають випробування міжконтинентальних балістичних ракет із землі, моря й повітря, восени. Як вважають США, Путін вирішив провести їх на початку цього року, щоб продемонструвати силу у випадку, якщо він накаже своїм військовим здійснити нове вторгнення в Україну", – йдеться у матеріалі.

У США вважають, що оптимальним часом для російського вторгнення може бути період із середини лютого до кінця березня.

Читайте такожКулеба висловився щодо дат початку можливого вторгнення Росії в УкраїнуПроведення навчань у час можливого вторгнення мало б стати сигналом для НАТО щодо потужності ядерних сил Москви, які є найбільшими у світі, пише Financial Times. За даними Федерації американських вчених, у Росії є трохи менше ніж 4 500 ядерних боєголовок.

Раніше Росія перекидала війська в Білорусь на нібито спільні навчання, які заплановані з 10 до 20 лютого.

До цього – восени 2021 року, РФ стягнула багато військових та техніки на кордон з Україною. В нашій країні та низці західних держав попереджали, що Росія може піти на повномасштабне вторгнення в Україну.

Наприкінці листопада минулого року начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов говорив, що РФ готується до нападу на Україну на початку 2022-го.

У січні поточного року секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що кількості військ РФ, стягнутих до українського кордону, недостатньо для повномасштабного вторгнення.

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