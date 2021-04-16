Росія запропонує десяти дипломатам США в РФ покинути країну.

Росія дзеркально відповість на висилку десяти російських дипломатів із США.

Читайте такожБайден оголосив надзвичайну ситуацію у сфері нацбезпеки через РосіюПро це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров. "Десять дипломатів були включені в список, який нам був переданий, з проханням, щоб вони поїхали з США. Ми відповімо на цю міру дзеркально. Запропонуємо теж десяти дипломатам США в РФ покинути нашу країну", - сказав він, передає ТАСС.

Також він сказав, що послу США Джону Саллівану рекомендовано відправитися «додому, на консультації».

Зазначимо, що Салліван приїхав на роботу до РФ 5 лютого 2020 року.

Як зазначає kommersant, по суті, це означає, що влада РФ висилає американського посла. На відміну від оголошення посла персоною нон грата, така проміжна форма демаршу приймаючої сторони означає, що через якийсь час глава дипмісії може повернутися. При цьому у Віденській конвенції про дипломатичні зносини від 1961 року опції «відправити посла на консультації» взагалі немає.

Крім того, Росія заборонить наймати на роботу в американські диппредставництва росіян і громадян третіх країн. Також буде припинена практика "безконтрольних короткострокових поїздок співробітників для роботи в диппредставництвах США в Росії".

Раніше президент США Джо Байден оголосив в країні режим НС через дії Москви і ввів проти неї низку нових санкцій. За втручання у вибори і діяльність з дезінформації під обмеження потрапили 32 фізичних і юридичних особи, за підтримку російських спецслужб - шість технологічних компаній. З США вишлють десять російських дипломатів.

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Автор: Ірина Погоріла