Її затримали на шляху до окупованого Криму.

Росія вже понад чотири місяці утримує у заручниках 25-річну кримську татарку Леніє Умерову, яка є громадянкою України.

Як повідомляє Кримська правозахисна група, на початку грудня дівчина намагалася потрапити з Києва до окупованого Криму до свого батька, який має онкологічне захворювання. Її затримали після перетину грузино-російського кордону нібито за порушення правил режимної зони.

До 16 березня Умерову утримували в Центрі тимчасового утримання іноземних громадян біля Владикавказу, після чого визнали винною у порушенні режиму державного кордону та оштрафували на 2 тисячі рублів.

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Дівчина каже, що вночі її відпустили з Центру, однак біля воріт невідомі схопили її, одягнули їй на голову пакет та вивезли до незнайомого району Владикавказу. Там Умерову затримали поліцейські та звинуватили у непокорі через те, що вона спитала про причини затримання. На дівчину склали протокол, суд призначив їй 15 діб арешту.

Згодом на неї знову склали аналогічний протокол за нібито відмову віддати телефон силовикам. 27 березня суд знову призначив їй 15 діб арешту, дівчину перевезли у Беслан. 9 квітня на Умерову знову склали протокол за непокору поліцейським, за кілька днів суд призначив їй ще 15 діб арешту.

Брат дівчини Азіз Умеров заявив, що єдиний її "злочин" - не отримання російського паспорту. "Порушуючи норми міжнародного права, країна-терорист утримує у заручниках невинну людину, 25-річну дівчину - громадянку України. Я закликаю всіх небайдужих громадських активістів, правозахисні організації, органи державної влади сприяти у звільненні Леніє з полону", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

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