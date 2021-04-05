США підтримують Україну перед спробами залякування її з боку Росії.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.

Про це повідомив прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Голос Америки.

Він підкреслив, що США стоять пліч-о-пліч зі своїм партнером - Україною - перед спробами залякування з боку Росії.

Прес-секретар Держдепартаменту зазначив, що в США викликають стурбованість будь-які спроби Москви залякати Україну, де б ці спроби не здійснювалися - на російській території або на території України.

"Ми попросили Росію дати пояснення цим провокаціям. Але більш важливо те, що ми направили нашим українським партнерам сигнал, покликаний знову запевнити їх (у нашій допомозі)", - сказав Прайс.

Сьогодні ж, під час брифінгу для журналістів у Білому домі, прес-секретар Білого дому Джен Псакі також зазначила, що США як і раніше стурбовані ситуацією на кордоні між Україною і Росією.

Читайте такожУ Кремлі знайшли виправдання стягуванню військ до українських кордонів

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США у Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

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Автор: Олександр Топчій