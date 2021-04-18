Також голова МЗС Великої Британії Домінік Рааб нагадав про спробу отруєння Скрипалів у Солсбері речовиною "Новачок".

Британія підтримує Чехію та її рішення вислати 18 працівників російського посольства через організацію вибуху на військовому складі в 2014 році.

Про це заявив голова МЗС Британії Домінік Рааб, передає Європейська правда.

"Велика Британія повністю підтримує наших чеських союзників, які показали, наскільки далеко підуть російські спецслужби у своїх спробах провести небезпечні та зловмисні операції в Європі", - йдеться в заяві міністра.

"Це показує модель поведінки Москви, після нападу з "Новачком" у Солсбері… Ми як ніколи сповнені рішучості притягти до відповідальності винних у нападі в Солсбері, і вітаємо дії чеської влади зробити те ж саме. Росія повинна утриматися від дій, які порушують основні міжнародні норми", - додав Рааб.

Нагадаємо, раніше в Британії були пред'явлені звинувачення двом громадянам Росії, агентам ГРУ, відомим як "Олександр Петров" і "Руслан Боширов", у змові з метою вбивства Сергія Скрипаля, спроба якого сталася в Солсбері.

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Чеські звинувачення на адресу РФ

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.

Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.

Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.

За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.

Отруєнні Скрипалів російськими ГРУшниками

5 березня 2018 року стало відомо, що у Великій Британії колишній російський розвідник Сергій Скрипаль і його донька потрапили в лікарню після отруєння невідомою речовиною. Пізніше з'ясувалося, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Велика Британія звинуватила в отруєнні Росію. Восени правоохоронні органи країни оприлюднили фото та імена підозрюваних - ними виявилися росіяни "Олександр Петров" і "Руслан Боширов".

Спільне розслідування The Bellingcat і The Insider підтвердило, що вони - співробітники російських спецслужб Чепіга та Мишкін. У лютому 2019 стало відомим ім'я третього підозрюваного у отруєнні.

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Автор: Олександр Топчій