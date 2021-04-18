Британія підтримує Чехію та її рішення вислати 18 працівників російського посольства через організацію вибуху на військовому складі в 2014 році.
Про це заявив голова МЗС Британії Домінік Рааб, передає Європейська правда.
"Велика Британія повністю підтримує наших чеських союзників, які показали, наскільки далеко підуть російські спецслужби у своїх спробах провести небезпечні та зловмисні операції в Європі", - йдеться в заяві міністра.
"Це показує модель поведінки Москви, після нападу з "Новачком" у Солсбері… Ми як ніколи сповнені рішучості притягти до відповідальності винних у нападі в Солсбері, і вітаємо дії чеської влади зробити те ж саме. Росія повинна утриматися від дій, які порушують основні міжнародні норми", - додав Рааб.
Нагадаємо, раніше в Британії були пред'явлені звинувачення двом громадянам Росії, агентам ГРУ, відомим як "Олександр Петров" і "Руслан Боширов", у змові з метою вбивства Сергія Скрипаля, спроба якого сталася в Солсбері.
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Чеські звинувачення на адресу РФ
- Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.
- Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.
- Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.
- За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.
Отруєнні Скрипалів російськими ГРУшниками
- 5 березня 2018 року стало відомо, що у Великій Британії колишній російський розвідник Сергій Скрипаль і його донька потрапили в лікарню після отруєння невідомою речовиною. Пізніше з'ясувалося, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новачок".
- Велика Британія звинуватила в отруєнні Росію. Восени правоохоронні органи країни оприлюднили фото та імена підозрюваних - ними виявилися росіяни "Олександр Петров" і "Руслан Боширов".
- Спільне розслідування The Bellingcat і The Insider підтвердило, що вони - співробітники російських спецслужб Чепіга та Мишкін. У лютому 2019 стало відомим ім'я третього підозрюваного у отруєнні.
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