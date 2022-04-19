Все через те, що для Росії повітряний простір Європи закрито.

Російські дипломати після того, як їх висилають з країн Європи, через повітряні обмеження змушені повертатися додому довгими маршрутами.

Про це повідомляє Flightradar24.

Висланих з Іспанії та Греції російських дипломатів забирали обхідним шляхом, загальна протяжність якого склала 15 163 км, що трохи менше найдовшого в світі рейсу між Сінгапуром і Нью-Йорком.

Щоб забрати дипломатів з Мадрида, Росія повинна була залишатися в міжнародному просторі, але не входити в повітряний простір Іспанії. Це більш ніж удвічі збільшувало відстань між пунктами, літаку довелося робити велике коло.

Політ росіян з Афін проходив переважно через дружній повітряний простір. Наприклад, літаки РФ можуть літати через Туреччину.

Після виходу з повітряного простору Туреччини політ росіян продовжився на схід, уникаючи зони російського повітряного простору поблизу України, закритої для більшості польотів з початку вторгнення РФ 24 лютого.

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