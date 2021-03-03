Лукашенко запропонував, щоб на цих літаках літали росіяни і білоруси.

Олександр Лукашенко хоче розмістити на території Білорусі російські військові літаки.

Читайте такожСША у координації з Євросоюзом запроваджують санкції проти Росії через справу Навального - ReutersПро це повідомляється на сайті президента Білорусі.

Лукашенко сказав, що у країн в 2014 році під час проведення чемпіонату світу з хокею був досвід, коли російські літаки прибули в Білорусь для несення спільного чергування.

"Дайте нам ці літаки (додатково до наявних в Білорусі). Але на цих літаках, як тоді, повинні літати росіяни і білоруси разом. А баз достатньо, їх не треба створювати, навіщо гроші даремно витрачати... краще купити або побудувати нові літаки для цього", - сказав він.

Це питання він обговорив з президентом РФ Володимиром Путіним у Сочі.

"Мушу сказати, що відторгнення у президента Росії я не знайшов. Звичайно, якщо вони зможуть базуватися на наших базах і наші хлопці будуть літати разом з росіянами, природно, треба просити тоді і озброєння до цих літаків. І притому найсучасніша зброя має бути. Ми не ведемо мову про ядерні боєголовки. Ми ведемо мову про звичайну зброю. Цей блок, напевно, був самим великим в наших переговорах", - сказав Лукашенко.

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Автор: УНІАН