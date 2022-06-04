За словами аналітика Роберта Тронтона, ГРУ здатне ліквідувати президента РФ, видавши його смерть за серцевий напад.

Російські військові можуть убити президента Росії Володимира Путіна під час державного перевороту.

Про це пише таблоїд The Sun, посилаючись на експерта з вивчення конфліктів Королівського коледжу Лондона Роберта Тронтона.

На його думку, російські генерали вважають, що Володимир Путін пом'якшив дії стосовно України, зокрема відкликав війська від Києва та зосередився на Донбасі. Федеральна служба безпеки та Головне розвідувальне управління мають можливості для ліквідації президента і можуть піти на такі заходи, якщо побачать, що ЗС РФ втрачає позиції Донецької та Луганської областей.

Володимиру Путіну можуть поставити ультиматум: піти у відставку чи померти. Британський вчений підкреслив, що жителів Росії нескладно переконати у випадковій смерті Володимира Путіна, адже владі вдалося провернути таку махінацію з генеральним секретарем СРСР Леонідом Брежнєвим та іншими комуністичними лідерами у 1970-х роках.

"У них вистачить розуму зробити це. Якщо ви хочете зробити палацовий переворот, ви повинні робити це тихо і тримати в найсуворішій таємниці. Ви б змусили ГРУ зробити це, і за останні кілька тижнів вони отримали значно більші сили. Потім ви змушуєте людей говорити на телебаченні, що Путін нездужає, і тоді у вас з'являється новий лідер. Хтось скаже: "У бідного Путіна трапився серцевий напад через всю напругу його спеціальної військової операції, і ми поставили такого-то і такого-то на чолі", — поділився своїм баченням ситуації Роберт Тронтон.

Як запевняє професор, генерали чинять більший тиск на Володимира Путіна в міру того, як Росія зазнає катастрофічних втрат в Україні.

"Армія не може продовжувати втрачати таку кількість людей. Вона спливає кров'ю. У неї закінчуються війська, закінчуються ракети, закінчується все. В армії обов'язково будуть проблеми з моральним духом і керівництвом, адже солдати питатимуть: "Чому ми це робимо", — зазначив Тронтон.

У разі перевороту високопоставлені російські військові можуть відвести найкращі частини від лінії фронту та направити їх на Москву. Переміщення військ обов'язково зафіксують супутники.

Однак Роберт Тронтон побоюється такого сценарію, адже після воєнного перевороту Росію може очолити ще більш жорстока людина, більш досвідчена у військовому мистецтві. Одними з найімовірніших кандидатів він назвав начальника Генерального штабу Валерія Герасимова та голову ФСБ Олександра Бортникова.

Аналітик побоюється, що новий лідер використає ядерну зброю і зітре з лиця землі якесь українське місто.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Володимир Путін хворий на рак і перебуває в поганому стані. За його словами, перемога України у війні призведе до державного перевороту в Росії, підготовка якого вже розпочалася.

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