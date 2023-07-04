Активність Росії в зоні ППО на Алясці відбувається регулярно.

Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони (NORAD) повідомляє, що воно виявило і відстежило чотири російські військові літаки, що діяли в зоні ідентифікації ППО Аляски.

"Російський літак залишився в міжнародному повітряному просторі і не заходив в суверенний повітряний простір США або Канади. Активність Росії в зоні ППО на Алясці відбувається регулярно і не розглядається як загроза", - сказано в повідомленні, пише Newsweek.

ADIZ починається там, де закінчується суверенний повітряний простір, і являє собою певну ділянку міжнародного повітряного простору, який вимагає швидкої ідентифікації всіх літаків в інтересах національної безпеки.

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"NORAD використовує багаторівневу захисну мережу супутників, наземних і бортових радарів і винищувачів для відстеження літаків і інформування про відповідні дії. NORAD як і раніше готовий використовувати ряд варіантів реагування для захисту Північної Америки", - відзначили там.

Точно незрозуміло, коли і де були помічені та відстежені чотири російські літаки в понеділок, і чи змінилася кількість таких інцидентів з тих пір, як Росія вела війну в Україні. У попередній заяві NORAD говорилося, що з 2007 року кількість російських польотів в зонах ППО варіювалося від нуля до 15.

Інциденти з російськими літаками

Російський винищувач Міг-31 зазнав аварії у Камчатському краї, повідомив Тихоокеанський флот РФ. Зазначається, що літак нібито виконував навчальний політ без боєкомплекту. Є інформація, що винищувач виконував політ над акваторією Авачинської затоки.

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