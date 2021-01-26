Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час розмови з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним заявив про підтримку суверенітету України.
Читайте такожСенат підтримав кандидатуру Блінкена на посаду держсекретаряЯк повідомляє прес-служба Білого дому, Байден сьогодні провів свою першу з часу вступу на посаду телефонну розмову з російським лідером.
"Президент Байден підтвердив тверду підтримку Сполученими Штатами суверенітету України", - наголошується у повідомленні.
Також вони обговорили готовність країн продовжити дію нового Договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (New START). Вони погодились, що відповідні команди обох країн повинні негайно розпочати роботу для завершення процесу продовження договору на 5 років, що має відбутися до 5 лютого.
Крім того, Байден і Путін домовились вивчити можливість обговорення питань стратегічної стабільності з приводу заходів контролю над озброєннями і щодо нових питань у галузі безпеки.
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