Президент США провів свою першу на посаді телефонну розмову з російським лідером.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час розмови з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним заявив про підтримку суверенітету України.

Читайте такожСенат підтримав кандидатуру Блінкена на посаду держсекретаряЯк повідомляє прес-служба Білого дому, Байден сьогодні провів свою першу з часу вступу на посаду телефонну розмову з російським лідером.

"Президент Байден підтвердив тверду підтримку Сполученими Штатами суверенітету України", - наголошується у повідомленні.

Також вони обговорили готовність країн продовжити дію нового Договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (New START). Вони погодились, що відповідні команди обох країн повинні негайно розпочати роботу для завершення процесу продовження договору на 5 років, що має відбутися до 5 лютого.

Крім того, Байден і Путін домовились вивчити можливість обговорення питань стратегічної стабільності з приводу заходів контролю над озброєннями і щодо нових питань у галузі безпеки.

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Автор: Віталій Саєнко