Китайська сторона опублікувала підсумки переговорів двох лідерів ще до того, як вони закінчилися.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що майже двогодинні переговори Джо Байдена і Сі Дзіньпіна "не розвіяли побоювань США з приводу того, що Китай може бути готовий надати Росії військову або фінансову підтримку".

"Китай повинен прийняти для себе рішення, як він хоче, щоб книги з історії оцінювали його дії", - заявила прес-секретар Білого Дому.

Також Білий дім звернув увагу на те, що китайська сторона опублікувала підсумки переговорів двох лідерів ще до того, як вони закінчилися.

"Президент дійсно не звертався до Китаю з конкретними проханнями, - сказав один з американських чиновників. - Він викладав оцінку ситуації, те, що, на його думку, має сенс, і наслідки певних дій. Ми вважаємо, що Китай буде приймати свої власні рішення".

Як повідомляв УНІАН, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден попередив главу Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна про наслідки у разі надання Китаєм допомоги Російській Федерації у війні проти України.

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