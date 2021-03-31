30 березня під час відеоконференції Макрон і Меркель закликали Росію взяти на себе зобов'язання щодо стабілізації режиму припинення вогню на Донбасі.

У Кремлі заявили, що президент Російської Федерації Володимир Путін під час відеоконференції не окреслював «червоні лінії» щодо України президенту Франції Еммануелю Макрону і канцлеру ФРН Ангелі Меркель, бо їм вони «добре відомі».

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заявив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков.

«Не треба було нічого окреслювати – всі «червоні лінії» добре відомі і канцлеру Меркель, і президенту Макрону, тому в цьому немає необхідності», - заявив Пєсков.

За його словами, загалом йшлося під час переговорів про безальтернативність виконання умов Мінських домовленостей і проблемної ситуації, яка виникла через невиконання їх положень.

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«Досить детально обмінялися думками лідери», - сказав Пєсков.

Розмова Путіна, Меркель та Макрона: що відомо

30 березня Меркель і Макрон під час відеоконференції з Путіним закликали Росію взяти на себе зобов'язання щодо стабілізації режиму припинення вогню на Донбасі.

Також сторони обговорили перспективи реєстрації в ЄС російської вакцини «Супутник V», ситуацію в Лівії, іранську ядерну програму і відносини між Росією і ЄС.

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Автор: Роман Цимбалюк