Обговорювали місяцями: у Politico розкрили деталі розмови Стубба та Стере з Путіним

Кожна зі сторін по черзі виклала заздалегідь підготовлені тези, не перебиваючи співрозмовника.

Президент Фінляндії Олександр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере кілька місяців таємно обговорювали ідею дзвінка диктатору РФ Володимиру Путіну. Вони розраховували, що такий рішучий і прямий крок у спілкуванні з російським лідером продемонструє твердість Європи.

Однак, як пише Politico, натомість ця розмова спровокувала найсерйозніший розкол серед північних країн-союзників з часу початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Видання поспілкувалося з дипломатами та політиками й дізналося, що відбувалося під час телефонної розмови Стере, Стубба та Путіна.

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Підготовка до розмови

У жовтні Трамп повернувся до питання завершення війни в Україні. При цьому він розкритикував президента Володимира Зеленського за продовження атак на російську енергетичну інфраструктуру, але заявив, що до дій путінської сторони "претензій немає".

Побоюючись, що переговори можуть остаточно зірватися, Стубб і Стере вирішили втрутитися.

"Проконсультувавшись із Зеленським, лідери Норвегії та Фінляндії дійшли висновку, що не можна допустити, щоб Трамп, Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер залишилися єдиними представниками Заходу, які ведуть прямий діалог із Путіним", – зазначає видання.

Протягом кількох місяців Стубб і Стере в приватному порядку обговорювали можливість спільного дзвінка до Кремля, дійшовши висновку, що відновлення діалогу є вкрай важливим напередодні нових переговорів в Абу-Дабі.

Як зізнаються в приватних бесідах багато дипломатів, у Європі більше немає впевненості в тому, що Вашингтон відстоюватиме інтереси – чи то інтереси самої Європи, чи України.

"Нам потрібні лідери, які підтримують Україну і які також могли б донести свою позицію до Путіна", – зазначив інший чиновник.

Зрештою Стубб і Стере зв’язалися з оточенням Путіна й узгодили формат бесіди: кожна зі сторін по черзі викладає заздалегідь підготовлені тези, не перебиваючи співрозмовника.

Деталі розмови

За деякими даними, Путін прочитав скандинавським лідерам розлогу лекцію про слов’янську історію та витоки війни в Україні.

Один високопоставлений чиновник, обізнаний із перебігом розмови, повідомив, що Стубб і Стере терпляче слухали Путіна протягом усієї 90-хвилинної розмови. Водночас інші європейські офіційні особи, поінформовані про зміст дзвінка, спростували цю інформацію.

Стубб і Стере передали Путіну послання від Зеленського: питання територіальних кордонів можуть обговорюватися лише на рівні лідерів, у форматі особистої зустрічі, причому попередньою умовою мають стати заходи щодо деескалації. Потім Стубб і його колега перейшли до теми безпеки в Балтійському морі.

За словами чиновників, однією з цілей цієї телефонної розмови була спроба оцінити психологічний стан Путіна. Стере зазначив, що під час бесіди Путін поводився "раціонально" та "професійно". "Його аргументи були викладені абсолютно чітко".

Негативна реакція Європи

Коли офіс Стубба оголосив про несподівану телефонну розмову, лідери Данії, Швеції та низки інших країн перебували в Гельсінкі на засіданні Північної ради. І вони навіть не намагалися приховати своє роздратування від почутого.

Їхнє невдоволення було викликане не стільки самим рішенням налагодити контакт із Путіним, скільки тим, що Стубб і Стере не узгодили свої дії з союзниками заздалегідь.

При цьому Стубб і Стере стверджують, що ніколи не намагалися виступати від імені кого-небудь, крім своїх власних країн. Перед дзвінком вони детально обговорили із Зеленським, що саме варто сказати Путіну, а після розмови знову поінформували його про результати.

Розмова лідерів Фінляндії та Норвегії з Путіним

27 жовтня відбулася серія телефонних розмов за участю президента Фінляндії та прем’єр-міністра Норвегії. Мета бесіди полягала в тому, щоб передати безпосередньо Путіну повідомлення від України щодо майбутніх мирних переговорів в Абу-Дабі.

Reuters, посилаючись на джерело, близьке до Кремля, повідомило, що Путін під час телефонної розмови зі Стуббом і Стере заявив, що Росія не має наміру відмовлятися від захоплення всього Донбасу.

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