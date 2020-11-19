За диктатури Володимира Путіна, уряд Росії став провідним світовим інкубатором для державного насильства, зауважив один з конгресменів.

Конгресмени США одноголосно не підтримали повернення Росії до «Великої сімки». Крім того, американці закликають посилити санкцій проти Москви за отруєння опозиціонера Олексія Навального в рамках Закону Магнітського.

Про це повідомляє Голос Америки.

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Росію виключили з G7 через її агресію проти України й окупацію Криму. Від обмеження відмовляться у випадку, якщо Кремль припинить втручатися у вибори інших держав, поверне Україні півострів тощо, йдеться в одній з ухвалених постанов.

«За диктатури Володимира Путіна, уряд Росії став провідним світовим інкубатором для державного насильства і найбільш наполегливим ворогом американської демократії. Роками Путін застосовує смертоносне насильство проти своїх критиків. Спроба вбивства хороброго критика Кремля Олексія Навального є ганьбою, яку засуджує весь цивілізований світ», – цитує видання слова конгресмена-демократа Білла Паскрела.

Росія в «Великій вісімці»

Росія була виключена з "Великої вісімки" у 2014 році після анексії Криму. З того часу представники західних країн неодноразово заявляли, що відновлення участі РФ в G8 пов'язане з «Кримським питанням» і з дотриманням Росією Мінських угод, які передбачають припинення війни на Донбасі.

У клуб семи високорозвинених країн світу входять США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія і Канада.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомляв, що планує запросити на саміт G7 Австралію, Індію, Росію і Південну Корею.

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Автор: Яна Ставська