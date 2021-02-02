Через пандемію фестиваль скасовують вже другий рік поспіль.

В Іспанії другий рік поспіль через пандемію скасовують фестиваль Сан-Фермін в Памплоні.

Читайте такожУ центрі вакцинації на Кіпрі стався вибухПро це пише "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

"Проведення Міжнародного фестивалю, такого як Сан-Фермін, куди з'їжджаються мільйони людей, не представляється можливим", - заявила глава Наварри Марія Чівіте.

Довідка УНІАН. Сан-Фермін - свято в Памплоні, яке проводилося щорічно понад вісім століть. Він триває один тиждень - з 6 по 14 липня. Кожен липень на фієсту в місто приїжджає від 1 до 3 млн осіб.

Одна з головних розваг фестивалю - біг від 12 розлючених биків. Під час ранкового бігу биків майже щороку травмуються люди.

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Автор: УНІАН