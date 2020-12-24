Майя Санду заявила, що прийшла в політику через корупцію, від якої «задихається» Молдова.

У Кишиневі в Палаці Республіки відбулася церемонія інавгурації нового президента Майї Санду.

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«Перемога, яку я здобула на цих виборах, не моя, а ваша, дорогі громадяни. Тому що інакше ніколи в країні з такими проблемами, як у Молдові, така людина, як я, не стала б президентом. Я одна з вас, проста людина, дочка цієї землі, яка увійшла в політику, розгнівана корупцією, від якої задихається країна», - заявила Санду.

Після того як Санду присягнула на вірність країні, голова Конституційного суду Домніка Маноле оголосила про офіційний вступ на посаду нового президента.

Вибори президента Молдови

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Автор: Віталій Саєнко