У Кишиневі в Палаці Республіки відбулася церемонія інавгурації нового президента Майї Санду.
Читайте такожСанду підтвердила, що її візит в Україну стане першою закордонною поїздкою на посту президентаСанду принесла присягу і офіційно вступила на посаду, повідомляє видання NewsMaker.
«Перемога, яку я здобула на цих виборах, не моя, а ваша, дорогі громадяни. Тому що інакше ніколи в країні з такими проблемами, як у Молдові, така людина, як я, не стала б президентом. Я одна з вас, проста людина, дочка цієї землі, яка увійшла в політику, розгнівана корупцією, від якої задихається країна», - заявила Санду.
Після того як Санду присягнула на вірність країні, голова Конституційного суду Домніка Маноле оголосила про офіційний вступ на посаду нового президента.
Вибори президента Молдови
- Лідер партії «Дія і солідарність» (PAS) Майя Санду перемогла на виборах президента Молдови, що відбулися в листопаді. Свій перший закордонний візит на посаді глави держави вона планує здійснити до України, в січні 2021 року.
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